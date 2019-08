Brescia, è il giorno di Balotelli: “Nessuna paura di fallire, qui per prendermi gli Europei”

Presentazione ufficiale per Mario Balotelli, il colpo di mercato del neopromosso Brescia di Massimo Cellino. Queste le prime parole del centravanti da giocatore delle rondinelle.

DECISIONE – “Con il presidente ci eravamo già incontrati e, dopo aver parlato anche con Raiola, abbiamo fatto questa scelta. Scegliere Brescia non è stato difficile: non ho paura e il mio obiettivo è far crescere il più possibile questa squadra. Non ho paura di fallire, ne avete sicuramente più voi di me. Qui posso avere tutto, è la squadra della mia città”.

OBIETTIVO – “Gli Europei 2020? Sono chiaramente il mio obiettivo”.

ESTERO – “All’estero ho passato più anni che in Italia. A livello calcistico, sono cresciuto più fuori che qua”.

DERBY – “Se è la partita più importante? Per me tutte le gare lo saranno allo stesso modo”.

PRESSIONE – “Non sento pressione, sto bene e sono tranquillissimo”.