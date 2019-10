Brescia-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Si chiude questa sera alle ore 21 l’ottava giornata del campionato di Serie A. In campo allo Stadio Rigamonti Brescia e Fiorentina, due squadre che vogliono stupire: le Rondinelle non giocano da oltre due settimane per via della morte di Squinzi, che ha fatto rinviare il match col Sassuolo, e ancora non hanno vinto davanti al proprio pubblico; la Viola cerca il quarto successo di fila, che proietterebbe la formazione di Montella al quinto posto in classifica, ad un passo dalla zona Champions.

Corini aveva detto che Balotelli in settimana ha dovuto convivere con un problema al ginocchio: l’attaccante è stato convocato, ma partirà dalla panchina. Al suo posto il francese Ayé, per il resto è la formazione preannunciata. Fiorentina, Chiesa è totalmente guarito: gioca lui vicino a Ribery.

Ecco le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Donnarumma. All. Corini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella