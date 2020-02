Brescia, fumata bianca: arriva Diego Lopez al posto di Corini

Corini non sarà più l’allenatore del Brescia. Il patron Massimo Cellino ha trovato l’accordo con Diego Lopez: il tecnico uruguaiano ha firmato per due anni e mezzo un contratto che lo legherà al Brescia. L’intesa tra Cellino e Diego Lopez è stata trovata alle 22.21 secondo quanto riporta giornaledibrescia.it. Lopez è stato già difensore e capitano del Cagliari di Cellino (dal 1998 al 2010) e allenatore dei rossoblù sardi, sempre con Cellino presidente, dal 2012 al 2014. Lopez, 45 anni, è stato anche allenatore di Bologna, Palermo, nuovamente Cagliari (sotto la proprietà di Giulini) e Penarol. Questo mercoledì per il Brescia è in programma una doppia seduta: alle 9.30 e alle 13.30 e Diego Lopez è atteso quindi già sui campi di Torbole Casaglia visto che ha trascorso tutto il martedì a Milano in attesa di trovare l’intesa con il suo ex presidente con il quale ora tornerà ad allenare.