Brescia, Gastaldello assolve Balotelli: “Ingiusto addossargli ogni colpa”

Il Brescia sfida l’Atalanta in una sfida particolarmente sentita. Per le Rondinelle si tratta dell’occasione ideale per provare a rientrare disperatamente nella lotta per la salvezza. Un obiettivo divenuto via via più complicato a causa anche dei problemi interni alla squadra, come accaduto con il caso di Mario Balotelli.

COLPE

Il capitano del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato di questa situazione prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Proviamo a dare il massimo in campo. Sia Brescia che Bergamo sono accomunate dalle tragedie, vogliamo fare un grande risultato per la nostra gente. Dobbiamo farlo con l’impegno e con lo spirito di sacrificio poi i risultati dipendono da tante cose. Per quanto riguarda Balotelli, ha iniziato da poco ad allenarsi con noi e deve lavorare tanto perché è stato fermo molto più di noi. Si allena e poi le scelte tecniche spettano all’allenatore. E’ sbagliato addossare tutte le colpe a lui, le colpe sono da dividere per tutti. Per quello che è successo nell’ultimo periodo sono questioni che non riguardano la squadra, abbiamo lavorato per sopperire alla sua mancanza”.