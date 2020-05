Brescia, Gastaldello dice no: “Ripresa? Abbiamo paura. Siamo tutti esposti non solo i calciatori”

Daniele Gastaldello dice no alla ripresa della Serie A. Il difensore del Brescia non ci sta e ammette che il ritorno in campo per concludere la stagione sarebbe un azzardo. Troppe incertezze, troppi rischi.

Parlando a Repubblica, il centrale delle Rondinelle ha spiegato nel dettaglio la sua posizione.

PAURA – “Giocare? Io dico no. Credo che al centro e al sud non sia arrivato realmente ciò che si è visto in Lombardia. E per fortuna, dico”, ha affermato Gastaldello. “A Brescia tutti siamo stati toccati, tutti noi conosciamo qualcuno che ha subito sulla propria pelle una tragedia. Abbiamo scoperto quanto poco basti per rovinare una famiglia”. E ancora: “Se lo chiedono a me, dico di no. E poi non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando dodici partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori. Io parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena”. “Abbiamo paura. Siamo esposti, tutti, non solo noi calciatori, ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori. Tutti a contatto, inevitabilmente. Ritiro di due mesi? Non ha senso, è contro natura, siamo professionisti ma anche esseri umani, abbiamo mogli, figli. Non c’è nemmeno un protocollo ancora”.