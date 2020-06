Brescia-Genoa: le formazioni ufficiali

Dentro o fuori. Allo stadio Rigamonti di Brescia va in scena uno scontro salvezza importantissimo tra le Rondinelle e il Genoa. I lombardi devono assolutamente conquistare punti preziosi per tentare una disperata e difficilissima risalita dall’ultimo posto in classifica. Il Grifone, invece, avrebbe l’occasione giusta per provare a distanziare il Lecce al terzultimo posto. Fischio d’inizio alle ore 17.15. Queste le scelte di formazione fatte da Diego Lopez e Davide Nicola:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Soumaoro; Biraschi, Sturaro, Behrami, Barreca; Iago Falque; Pinamonti, Destro