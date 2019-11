Brescia, Grosso: “Bene la reazione a inizio ripresa, male per come ci siamo ‘slegati’ nel finale”

Brutto esordio per Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Sconfitta per 4-0 in casa contro il Torino, ecco le parole del campione del mondo 2006 ai microfoni di Sky Sport: “Con il presidente Cellino ho parlato fino a poco fa, la partita è iniziata in un modo tale per cui è stata condizionata. I due rigori, poi anche quel rosso che poteva essere evitato da parte dell’arbitro. Mi è piaciuta la reazione del Brescia a inizio ripresa, invece la cosa che non mi ha per nulla soddisfatto è come ci siamo slegati nel finale, perché non si può desistere in quel modo, dal terzo gol abbiamo mollato proprio”.

Sulla sostituzione all’intervallo di Balotelli: “Ho tenuto in campo quelli che potevano spendere più energie in quel momento. Non è sua caratteristica principale andare a rincorrere gli avversari quando si è con l’uomo in meno”.

Ancora sul match: “Ci è mancato tenere a livello nervoso la gara, ho detto ai ragazzi a fine partita che credo nella loro qualità, e che bisogna saper resistere. Gliel’avevo detto anche al mio arrivo. Oggi questa cosa non è successa, la squadra è stata un pizzico contratta, non siamo riusciti ad esprimerci come invece si dovrebbe fare”.

Sulle sfide dopo la sosta con Roma e Atalanta: “Sapevo sarebbe stata esperienza dura, ma anche bella e stimolante. Io ci credo, anche oggi mi è piaciuto, poi però ci sono stati episodi che ci hanno condizionato e avrebbero ‘ammazzato’ tante altre squadre, non solo noi. Servono entusiasmo, spensieratezza, energia…”.