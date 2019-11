Brescia, Grosso: “Scioglierci così dopo un gol non va bene. Balotelli? Sarà decisivo se…”

Seconda partita alla guida del Brescia, seconda sconfitta pesante per Fabio Grosso. Non facile come situazione, essendo le Rondinelle stabilmente all’ultimo posto in classifica. Ecco le parole a Sky Sport del mister dopo la sconfitta per 3-0 con la Roma: “Non è stato positivo crollare così dopo il primo gol, peccato perché nel primo tempo ci siamo difesi con ordine, abbiamo anche creato grattacapi alla loro difesa. Il loro primo gol un errore nostro, e non va bene sciogliersi così, non bisogna mai lasciar correre ed uscire dalla partita, bisogna migliorare. La squadra è arrivata in A con grande entusiasmo, pur non avendo i favori del pronostico: i primi risultati sono arrivati sull’onda di energia ed entusiasmo, poi alle prime sconfitte si sono perse certezze. Va recuperata un po’ di fiducia, gli avversari sono complicati da affrontare, ma le qualità ci sono. Balotelli? Fa notizia sempre ed è giusto così. Può tornare a essere protagonista se ha voglia, determinazione ed entusiasmo. Se viene convocato o meno dipende dal presidente e poi dal sottoscritto”.