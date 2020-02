Brescia, il messaggio di addio di Corini alla squadra: “Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”

La sconfitta contro il Bologna è stata fatale per Eugenio Corini. Il tecnico, per la seconda volta in stagione, è stato infatti esonerato dal Brescia, che ha deciso di puntare per il prosieguo del torneo su Diego Lopez. L’ex centrocampista, che lascia le rondinelle all’ultimo posto della classifica a fianco della Spal, a -4 dalla quota salvezza, si è recato nella mattina odierna al centro sportivo dei lombardi per svuotare il suo armadietto. Qui, affisso all’interno dello spogliatoio, ha lasciato un messaggio indirizzato alla squadra.

MESSAGGIO – “Mi sarebbe piaciuto continuato a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile. Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo! Vi abbraccio forte”.