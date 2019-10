Brescia, incredibile: gli avversari serbi, in amichevole, abbandonano il campo per protesta!

Un episodio molto bizzarro è capitato al Brescia nell’amichevole di questo pomeriggio – sabato 12 ottobre – al campo di Orzinuovi contro il Vojvodina (massima divisione del campionato serbo). O meglio, il fatto riguarda specialmente gli avversari della formazione di Corini: al minuto 31 del primo tempo, sul risultato di 2-0 per le Rondinelle per i gol di Donnarumma su rigore e Bisoli, la squadra ospite ha abbandonato il campo, fra le proteste e i fischi del pubblico presente (e pure pagante). Poco prima, peraltro, era stato espulso un componente del Vojvodina dalla panchina, per nulla disposto ad abbandonare il terreno di gioco.

Com’è andata a finire? Il gioco si è interrotto per circa un quarto d’ora, fino a quando è stato il presidente del club serbo, Gajic, a fare un sopralluogo negli spogliatoi e a rimandare la propria squadra sul campo per proseguire la partita. Gli spettatori applaudono ironicamente, situazione paradossale…