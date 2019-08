Brescia, incredibile mossa di Cellino: dopo Balotelli, ecco…Marchisio

Mario Balotelli ad un passo, poi l’assalto a Claudio Marchisio. Sembrano essere questi i piani di Massimo Cellino per il suo Brescia. La neo promossa è pronta a regalare ai propri tifosi sogni di gloria per un campionato di alto livello.

Stando a quanto riporta il Corriere di Brescia, sarebbe l’ex centrocampista di Juventus e Zenit, l’obiettivo delle Rondinelle per la prossima Serie A ormai alle porte. “Dopo Balo via all’operazione Marchisio”. Questo il titolo scelto dal quotidiano. Per Super Mario si attende l’ufficialità nelle prossime ore, mentre per il 33enne svincolato dopo l’ultima esperienza in Russia si starebbe lavorando ad un contratto biennale.