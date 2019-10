Brescia-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 29 ottobre

Brescia-Inter fischio d’inizio ore 21,00. Si gioca oggi, martedì 29 ottobre, allo stadio Rigamonti la gara valida per la 10^ giornata di Serie A tra le Rondinelle e i nerazzurri. Corini sfida Conte con entrambe le squadre a caccia dei tre punti. Padroni di casa reduci dal ko contro il Genoa, ospiti dal pari inatteso contro il Parma.

Brescia-Inter, le probabili formazioni – Diverse assenze per il Brescia di Corini che davanti a Joronen dovrebbe schierare Gastaldello e Cistana centrali, con Sabelli e Mateju terzini. A centrocampo Tonali con Bisoli e Romulo che dovrebbero agire da mezzali. Spalek sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco Balotelli e Donnarumma. L‘Inter si affida al solito Handanovic tra i pali. Godin, De Vrij e Skriniar in difesa; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah in mezzo al campo e il due Lukaku-Lautaro Martínez in avanti.

Brescia-Inter straming e diretta tv – L’anticipo Brescia-Inter sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming mediante Sky Go disponibile su su pc e notebook ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inolte sarà possibile seguire live la gara anche con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Basterà acquistare uno dei pacchetti proposti.