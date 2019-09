Brescia-Juventus, le formazioni ufficiali: Corini sceglie Balotelli con Donnarumma

Si gioca questa sera, alle ore 21, la partita fra Brescia e Juventus, anticipo della quinta giornata di Serie A. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, bloccato da un problema fisico ad un adduttore, mentre dall’altra parte mister Corini ha scelto di inserire Mario Balotelli fra i titolari. Che attesa per la prima con le Rondinelle per l’attaccante, che ha scontato le quattro giornate di squalifica.

Ecco le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala. All. Sarri