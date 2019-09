Brescia-Juventus, le probabili formazioni: Balotelli scalpita, Dybala con Higuain per non far mancare Cristiano Ronaldo

Brescia-Juventus, subito dopo Verona-Udinese, aprirà le danze del turno infrasettimanale di Serie A. Alle 21 al Rigamonti andrà in scena la sfida tra le Rondinelle e i campioni d’Italia. La squadra di Corini è reduce dall’ottimo successo in Friuli. Bianconeri, vittoriosi contro il Verona.

Partita che può essere la svolta per i padroni di casa che, quasi certamente, potranno fare affidamento sul ritrovato Mario Balotelli. L’attaccante torna a disposizione del Brescia dopo aver scontato i turni di squalifica subiti ai tempi della Ligue 1. Un pericolo in più per la Vecchia Signora. Juventus che dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, alle prese con un piccolo fastidio muscolare e tenuto fuori dai convocati dal tecnico Sarri.

Brescia-Juventus, le probabili formazioni – Corini si affida all’undici migliore. Joronen in porta, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju in difesa. Centrocampo robusto ma di qualità con Bisoli, Tonali, Romulo e Dessena. Attacco affidato sicuramente a Donnarumma con Balotelli candidato a partire dal primo minuto anche se non ha tutta la partita sulle gambe. Juventus che si affiderà, invece, alla fantasia di Dybala accanto a Higuain. Possibile avanzamento di Ramsey dietro le punte. Tornano Pjanic e de Ligt rispetto al Verona. In porta Szczesny.

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Eugenio Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri