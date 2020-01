Brescia, Lanna: “Rammarico, abbiamo lottato fino all’ultimo. Balotelli? Può crescere ancora”

Amara sconfitta per il Brescia, piegato per 2-1 dalla Lazio in pieno recupero dopo essersi portato per primo in vantaggio nel primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Queste le parole del vice allenatore delle rondinelle Lanna al termine del match (assente Corini per squalifica, ndr).

RAMMARICO – “Abbiamo fatto molto bene, anche dopo l’espulsione ci siamo ricompattati. Abbiamo concesso poco, perdere così al 92′ dispiace. La Lazio è una squadra fortissima, ma noi siamo stati sempre in partita e abbiamo lottato fino all’ultimo. Balotelli? Sta facendo un grande percorso di crescita, anche oggi ha offerto un’ottima prestazione. Ci sta aiutando molto, deve continuare così: ha ancora margini di crescita. Tonali? Ha fatto un’ottima partita, ha chiesto il cambio perché non ne aveva più. E’ un giocatore forte e quando uno è bravo può fare tutto. Può solo che crescere e diventare un giocatore totale. I punti che abbiamo perso dobbiamo andare a recuperarli nelle prossime settimane”