Brescia, Lopez amareggiato: “Atalanta superiore, ma noi l’abbiamo aiutata…”

Il Brescia viene seppellito di reti dall’Atalanta con un pesante e umiliante 6-2 dei nerazzurri. Non basta il momentaneo pari di Torregrossa. Le Rondinelle vedono sempre più vicina la retrocessione. Diego Lopez commenta il momento negativo dei bresciani.

LE PAROLE DI LOPEZ

Il tecnico Diego Lopez analizza ai microfoni di Sky Sport la prestazione della sua formazione: “Oggi era una partita sulla carta molto difficile. Potevamo fare meglio, non facendo girare gli attaccanti. Se già sono bravi e li si fa muovere, si finisce dentro la porta. Questi errori in Serie A si pagano. Pensiamo a far meglio domenica. E’ tutto anomalo anche perché si gioca ogni tre giorni. C’è poco tempo per vedere errori e un po’ per tutti è così. Nel secondo gol abbiamo commesso un grave errore. La squadra non si è arresa, anche perché l’Atalanta ha segnato anche ad altri. E’ normale che dispiace subire sei gol, ma ormai li abbiamo incassati. Dobbiamo cercare di far meglio. Cerchiamo di finire bene la stagione a testa alta, senza il rammarico di aver sprecato alcune occasioni sul campo. Contro Torino e Roma ci sono mancati i gol. Purtroppo a questi livelli, se non si segna, diventa tutto più difficile”.