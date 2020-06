Brescia, Lopez: “Dobbiamo vincere tutte le partite. Il caldo? Un problema per tutti”

Dopo il pareggio di Firenze il Brescia torna in campo contro il Genoa e l’obiettivo è quello di fare punti. La squadra di Lopez è ancora in piena zona retrocessione e per uscirne le rondinelle dovranno giocare un finale di campionato perfetto.

Parla Lopez

Queste le parole dell’allenatore biancoblù: “Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Dobbiamo cercare di vincerle tutte. Ora tocca al Genoa, poi penseremo all’Inter. Dovremo essere bravi noi ad essere squadra e avendo tutti un obiettivo comune. La mentalità deve essere quella. A Firenze potevamo vincere o perdere, ma l’abbiamo giocata. Noi dobbiamo giocare al limite senza gestire nulla. Il punto a Firenze ha smosso la classifica e il morale di un gruppo che ha voglia di fare molti più punti. Le parole lasciano il tempo che trovano, noi vogliamo dare risposte in campo. Contro il Genoa dovremo cercare di vincerla e così dev’essere per tutte le altre“.

Porte chiuse

Riguardo al match a porte chiuse, Lopez ha commentato: “Giocare a porte chiuse è totalmente diverso, anche complicato. Dal punto di vista logistico a noi va bene perché non dobbiamo fare la trasferta, ma dovremo giocare come al solito. Torregrossa? Sta meglio, migliora e contro il Genoa potrebbe scendere in campo con Donnarumma”.

Infortuni

Questo tour de force di campionato può nascondere molte insidie, come per esempio gli infortuni: “È un problema che avranno tutti. Certo è che con queste temperature e questa quantità di partite sarà fondamentale gestire le forze al meglio”.