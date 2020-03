Brescia, Lopez: “Emergenza Coronavirus? Non abbiamo paura, ma ci vuole la massima allerta”

Vigilia di campionato per il Brescia, che domani, alle 18.30, farà visita al Sassuolo in un clima surreale, con il Paese alle prese con l’emergenza Coronavirus. Queste le parole del tecnico delle rondinelle Diego Lopez in conferenza stampa.

EMERGENZA – “E’ una situazione complessa non solo per i giocatori, ma anche per noi. Il nostro è uno sport di contattto, è impossibile rispettare la norma della distanza di sicurezza. Domani, quando arriveremo allo stadio, ci faranno anche il test. Dobbiamo ascoltare quello che ci dicono i dottori e lo Stato, dobbiamo rimanere con la massima allerta: tutti possiamo prendere il virus. Non abbiamo paura, ma bisogna fare attenzione”.

ASPETTO MENTALE – “Quando ero al Cagliari mi è già capitato di giocare a porte chiuse. Non è semplice, l’ambiente è surreale: sembra un amichevole del giovedì. Durante la partita bisogna parlare ed incitare di più”.

TATTICA – “Dovremo capire dove potremo far male. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, preparando la gara nei minimi particolari. Dovremo fare bene in entrambe le fasi. Tonali? Non gli ho inviato alcun messaggio, io guardo il campo: è quello che deve parlare. L’importante è che siano tutti pronti”