Brescia, Lopez: “I giocatori onorino e rispettino la maglia”

Vigilia di match per Brescia e Lazio che mercoledì alle 19.30 si affronteranno all’Olimpico. Le rondinelle sono già in Serie B mentre i biancocelesti sono a caccia di punti per tenere il passo di Inter e Atalanta.

LE PAROLE DI LOPEZ

Queste le parole di Diego Lopez in conferenza stampa: “Bisogna finire al meglio questo campionato. Le scelte le faremo in base a chi abbiamo e per mettere nelle giuste condizioni i giocatori che ci sono. Il 4-3-1-2 piace alla società e piace a me, ma in questo momento diventa difficile attuarlo. Domani giocheremo contro una squadra forte, cercheremo di far bene. Pochi stimoli? Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve avere stimoli e rispettare la divisa che indossa. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere, ora sappiamo che ci sarà una grande squadra da affrontare. Dobbiamo fare una grande partita per rispetto della nostra maglia“.