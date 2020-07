Brescia, Lopez: “La difesa il problema più grande. Con Cellino rapporto che va oltre il calcio”

Domenica al Rigamonti andrà in scena il match tra le ultime della classe. Brescia e Spal si ritroveranno di fronte per una partita che sa di ultimissima spiaggia più per le rondinelle che per la Spal. Gli uomini di Lopez sono distanti 9 punti dalla salvezza e l’aggancio al Genoa sembra ormai impossibile. Non per Lopez che in conferenza stampa ha dichiarato di volere i tre punti.

LE PAROLE DI LOPEZ

Queste le parole dell’allenatore in conferenza pre partita: “Pensiamo a domani, ci dobbiamo concentrare soltanto al match e fare tre punti. Poi vedremo, non pensiamo alla condanna della retrocessione. L’importante è fare bene in questo momento. Turnover? Qualche partita i ragazzi dovevano saltarla, anche Torregrossa non ha giocato con l’Inter. È normale. Non sono macchine, se vai a vedere tutte le squadra cambiano, se uno cambia vuol dire che pensa già all’altra partita”. L’ex giocatore del Cagliari si è poi soffermato sui problemi tattici della sua squadra: “Il problema più grande è la fase difensiva, nel momento in cui non si lavora bene con gli attaccanti viene meno il lavoro dei difensori. Abbiamo preso molti gol. Gastaldello non viene preso in considerazione? Stanno giocando altri giocatori in quel ruolo, tutto qua”.