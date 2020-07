Brescia, Lopez: “Non abbiamo giocato. Perdere così fa male”

L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha commentato la gara appena affrontata dai suoi uomini in trasferta contro l’Inter, concentrandosi principalmente sui punti focali del match.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a Dazn: “È stata una partita che non abbiamo giocato dall’inizio. Sapevamo che era difficile fare risultato, ma perdere così da molto fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato non è finito. Dovevamo venire qui per fare un’altra partita, ma non abbiamo proprio giocato. Domenica però ci aspetta una finale e ci serve prepararci al meglio. Per noi in questo momento l’Inter è troppo forte. Il rammarico più forte è quello di aver fatto due buone partite per poi non giocarcela contro i nerazzurri. Questo non va buone. Ci sono tante squadre più forti di noi, ma oggi abbiamo fatto veramente poco”.