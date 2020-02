Brescia, Lopez: “Prestazione importante, il rigore ha cambiato la partita”

Niente da fare per il Brescia. Le rondinelle, di fronte al proprio pubblico, sono stati sconfitte per 2-1 dal Napoli nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico Diego Lopez al termine del match.

PRESTAZIONE – “Dobbiamo continuare sulla linea delle prestazioni. Oggi abbiamo offerto una prova importante contro una squadra forte, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, abbiamo cercato di colpire negli spazi che c’erano. Nella ripresa il rigore ha cambiato la partita, poi loro sono stati bravi a trovare il secondo gol. Abbiamo subito l’impatto delle due reti, poi abbiamo cercato il pari: negli ultimi 15-20 minuti abbiamo sempre giocato nella loro metà campo. Balotelli? Oggi a momenti lo abbiamo accompagnato bene, altri no: noi dobbiamo lavorare per farlo venire fuori al meglio. Mario è un giocatore molto importante, le altre squadre che lottano per la salvezza non hanno un giocatore del genere. Per lui lottare per la salvezza è una situazione nuova, deve capire che qui è lui il giocatore sul quale noi facciamo riferimento. Il secondo gol? Negli ultimi 25 metri bisogna attaccare la palla, non si può dare mezzo metro, soprattutto a queste formazioni. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque, dovremo fare queste prestazioni anche con le squadre più importanti”.