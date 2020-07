Brescia, Lopez: “Se non si fanno punti la salvezza diventa complicata”

Il Brescia è appeso ad un filo alla Serie A. La squadra di Lopez l’Hellas dovrà cercare di strappare punti pesanti, se così non fosse lo spettro Serie B crescerebbe sempre di più.

Le parole di Lopez

Queste le parole di Lopez in conferenza: “L’ultima partita non è stata all’altezza, ma le altre due gare sono state buone. Abbiamo finito la sfida di Firenze giocando in avanti. La partita con l’Inter? Non eravamo in campo, è difficile anche analizzare gli errori. Dobbiamo mantenere la mentalità delle altre due sfide. Dopo la ripresa il Brescia ha fatto due partite importanti, potevamo vincere o perdere. La squadra ha giocato fino alla fine, a Firenze abbiamo avuto una palla gol alla fine. Contro il Genoa siamo ripartiti due-tre volte. Le abbiamo pareggiate, nell’ultima abbiamo fatto male dall’inizio alla fine. Ultima spiaggia? Sono partite che devi vincere, ma mancano ancora molte gare alla fine. È chiaro che se non si fanno i tre punti diventa sempre più difficile. Domani è un’occasione unica, è una partita alla portata. Dobbiamo cercare a tutti i costi di fare bene”.