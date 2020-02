Brescia, Lopez: “Un pari che fa male, dovevamo chiuderla”

Termina 1-1 la gara tra Brescia e Udinese, che vedeva al debutto sulla panchina delle rondinelle Diego Lopez. Queste le parole del tecnico nel post gara.

RAMMARICO – “Di fronte avevamo una squadra forte fisicamente. Nel primo tempo loro hanno avuto due-tre palle gol importanti, nella ripresa invece siamo entrati meglio e abbiamo tenuto bene il campo. Avevamo avuto anche l’occasione per il raddoppio, invece poi abbiamo subito il pari. Fa male, ma non dobbiamo buttarci giù. Dobbiamo continuare a lavorare e a lottare. Balotelli capitano? Per noi è un punto di riferimento. Ne ho parlato con i ragazzi e loro hanno accettato, Mario l’ha indossata molto volentieri. Trattativa con Cellino? Avevo parlato con lui già a dicembre, poi la fumata bianca è arrivata di notte. La classifica? E’ brutta, non dobbiamo guardarla”.