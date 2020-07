Brescia, Lopez: “Voglio rimanere per riportare la squadra in A. Chi si salva? Genoa in vantaggio ma onore al Lecce…”

Ancora una sconfitta per il Brescia, ormai matematicamente in Serie B. A seguito del 2-0 incassato in casa della Lazio, Diego Lopez, tecnico delle Rondinelle, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la prestazione dei suoi e per parlare del futuro.

Lopez: “Voglio restare al Brescia”

“La squadra è stata presente fino alla fine. Soprattutto nel primo tempo e parte del secondo abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo avuto qualche ripartenza importante”, ha commentato Diego Lopez in merito al match contro la Lazio. “Questa è una squadra rinata ed è un aspetto importante. Il mio futuro? Io voglio rimanere qui e cercare di riportare questa squadra in Serie A. Questa è l’idea fin dall’inizio. Non cambio il mio pensiero. Dobbiamo pensare di fare bene fino dalla prossima stagione. La Serie A è e rimane molto difficile, uno dei campionati più belli perché c’è l’essenza del gioco. Senza i tifosi però è normale che sia un’altra cosa, specie in questi orari e giocando ogni tre giorni. Il campionato andava finito ma è stata una forzatura”.

Infine un pensiero su chi si gioca ancora la permanenza nella massima serie: “Chi si salverà fra Lecce e Genoa? Il Genoa è in vantaggio ma grande onore ai salentini che lotteranno fino alla fine”.

