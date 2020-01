Brescia-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 24 gennaio

Brescia-Milan, si gioca oggi venerdì 24 gennaio 2020 alle 20.45 il match valido per la 21^ giornata di Serie A. Padroni di casa che cercano punti preziosi in campionato per la salvezza. Ospiti che puntano a risalire verso le zone che valgono l’Europa.

Brescia-Milan, le probabili formazioni – Padroni di casa privi di Mario Balotelli. Corini dovrebbe puntare su Torregrossa e Donnarumma in avanti. Ci sarà Tonali in cabina di regia e Dessena in aiuto con Bisoli e Romulo. Jororen tra i pali. Il Milan di Pioli si affida a Ibrahimovic. Piatek ancora inizialmente in panchina così come Suso. In difesa dovrebbe esserci Musacchio con Romagnoli. Ancora Leao in avanti con Castillejo.

Brescia-Milan streaming e diretta tv – Il match Brescia-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.