Brescia, mister Corini sulla via del ritorno: già ad un passo l’esonero di Grosso

Sia fonti nazionali che locali, quindi vicinissime all’ambiente del Brescia, danno per fatto il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina delle Rondinelle. Sarebbe l’ennesimo colpo di scena targato Massimo Cellino, che solo qualche settimana fa aveva deciso di sostituirlo (dopo il k.o. di Verona) con Fabio Grosso, alla prima esperienza da allenatore in Serie A. E nei giorni scorsi sono arrivati anche commenti negativi da parte del patron biancoblù all’indirizzo dell’allenatore bresciano, che ora – come detto – è vicino a tornare alla guida della squadra, momentaneamente ultima in classifica con soli 7 punti. Grosso ha totalizzato 3 sconfitte in altrettante partite, con addirittura 10 gol incassati e nessuno segnato. Insomma, non è stata una parentesi molto felice per l’ex Hellas e Bari, che peraltro dai tifosi è stato sempre contestato.