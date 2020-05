Brescia, nuovo caso Balotelli? Il bomber assente all’allenamento

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. L’attaccante del Brescia non si è presentato all’allenamento mattutino insieme agli altri compagni di squadra. Una seduta che comunque era facoltativa e non obbligatoria. Tuttavia la sua presenza sembrava fosse stata confermata, prima dell’improvvisa defezione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore non avrebbe comunicato la sua assenza. Una scelta che avrebbe mandato su tutte le furie la società lombarda. Si parla di un possibile strappo tra le due parti, da qualche giorno apparse davvero molto distanti e lontane.