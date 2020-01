Brescia, Romulo: “Sarà un campionato duro, tutto può incidere”

Il cammino del Brescia verso la salvezza propone una tappa difficilissima come la Lazio. Il difensore delle Rondinelle Romulo ha commentato l’avvicinamento alla sfida ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole: “Siamo rientrati prima di tutti per lavorare e mettere benzina nelle gambe. La seconda parte di campionato sarà dura. Per salvarci ci dobbiamo aggrappare a tutto, anche all’alimentazione. Il Brescia è una neopromossa, con umiltà dobbiamo affrontare le difficoltà. Tonali ci dà equilibrio, sa gestire i momenti della gara e ha visione di gioco. Balotelli è fortissimo, è un campione. All’inizio ha faticato perché non era al meglio invece ora sta volando. Gli ultimi due gol li ha segnati lui e ci darà una grande mano. Euro 2020? Se il Brescia farà bene crescerà anche la loro visibilità agli occhi del ct”.