Brescia-Sassuolo, annullate le conferenze di De Zerbi e Corini per la morte di Squinzi. Anche la gara a rischio rinvio

Il calcio italiano piange Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, scomparso nella giornata di ieri. La FIGC ha disposto 1 minuti di silenzio in tutti i campi per la prossima giornata dei campionati italiani. Intanto Brescia e Sassuolo che si dovrebbero affrontare domani nell’anticipo del venerdì per la 7^ giornata di Serie A, hanno annunciato di aver annullato le rispettive conferenze stampa degli allenatori.

Corini e De Zerbi, quindi, non parleranno alla vigilia della gara. Non solo. Anche la sfida prevista per le 20,45 di domani potrebbe essere rinviata a data da destinarsi per rispetto nei confronti del presidente dei neroverdi per il quale sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio nelle ultime ore.