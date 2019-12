Brescia-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Allo Stadio Rigamonti questa sera, ore 20.45, in campo Brescia e Sassuolo per il recupero della 7° giornata del campionato di Serie A (fu rinviata per la morte del presidente dei neroverdi Giorgio Squinzi, avvenuta qualche giorno prima). Il bresciano De Zerbi va all’assalto dei biancoblù con uno schieramento iper offensivo: tridente Berardi, Traore e Boga dietro a Ciccio Caputo; Corini invece sceglie Romulo mezzala e Spalek dietro le punte Balotelli-Torregrossa.

Ecco le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi