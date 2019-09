Brescia, tegola Torregrossa: l’attaccante resterà fuori per un mese

Tornato a disposizione per la partita di San Siro contro il Milan, dopo un altro guaio fisico che gli ha fatto saltare l’ultima parte di precampionato, l’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa dovrà rimanere lontano dai campi per un altro mese. Il bomber siciliano, fondamentale per la risalita in Serie A delle Rondinelle, è uscito anzitempo proprio nella sfida ai rossoneri dello scorso sabato, e le ultime indiscrezioni parlano di un problema muscolare che non gli consentirà di giocare i prossimi match della squadra di Corini contro Bologna, Udinese, Juventus e Napoli. Torregrossa, 27 anni, è alla prima esperienza nella massima serie, guadagnata a suon di gol nello scorso campionato cadetto insieme al partner Donnarumma. Si scalda così il nuovo arrivato Alessandro Matri.