Brescia, tira e molla Balotelli: ieri assente per ‘mal di pancia’, oggi si allena

Aveva fatto discutere la sua assenza, forse, non autorizzata all’allenamento di ieri. Oggi, in quel di Brescia, Mario Balotelli c’era eccome. L’attaccante delle Rondinelle si è presentato a Torbole per svolgere la seduta mattutina. Il numero 45 aveva effettutato lunedì un lavoro in palestra, mentre ieri non si è presentato al campo.

A quanto pare il centravanti aveva avuto problemi intestinali, ma come sempre ogni minima questione che lo riguarda aveva fatto ampiamente discutere. Questa mattina, invece, come scrive l’Ansa, superati i problemi, Balotelli è tornato ad allenarsi. Un mal di pancia che, a quanto pare, non solo gli ha fatto solo saltare il campo nelle scorse ore, ma che potrà avere delle conseguenze anche in ottica futura. Non è certo un segreto dei rapporti ai minimi termini con la società di Massimo Cellino e le possibilità di un riconciliamento sembrano bassissime. Tra le parti potrebbe esserci aria di rescissione.