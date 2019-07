Brescia, Tonali ammette: “Corini? Prima che venisse qui non sapevo chi fosse…”

Come Baggio o come Pirlo, sono tanti i paragoni a cui è andato e andrà incontro Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Lui, però, preferisce essere solamente se stesso e non pare preoccuparsi dei termini di confronto.

Le Rondinelle si preparano alla stagione in Serie A e il centrocampista classe è pronto a guidare il reparto della sua squadra. Intervistato da Sky, Tonali ha parlato anche del suo tecnico e ha svelato un retroscena curioso proprio sul loro rapporto.

CONFESSIONE – “Mi hanno parlato del Brescia di Roberto Baggio e di Andrea Pirlo, io ho visto dei video a riguardo. Paragoni con lui? Non me ne preoccupo. Li lascio alle spalle. La pressione c’è stata per i primi due mesi poi è sparita”. E sul suo mister, Eugenio Corini: “L’ho conosciuto a Roma, nel ritiro dell’Under21, so che mi ha seguito in questa stagione. Prima che venisse qui ad allenare non sapevo chi fosse, poi ho studiato la carriera, so che è stato un grande calciatore. Con la semplicità si fa tutto. Cellino? Apprezzo le parole del presidente, già dall’anno scorso ho sposato questa causa di rimanere a Brescia”, ha concluso Tonali.