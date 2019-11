Brescia-Torino, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Rigamonti la prima partita del Brescia con mister Fabio Grosso in panchina. Calcio d’inizio fissato per le ore 15, in campo la Rondinelle contro il Torino, altra squadra in grande difficoltà. Chi vince svolta, non sarà per nulla facile, ci aspettiamo una gara davvero equilibrata e con molto agonismo. Vediamo le scelte degli allenatori: Grosso riparte dal 4-3-1-2 di Coriniana memoria, ma lascia Donnarumma in panchina (davanti giocano Ayé e Balotelli). In difesa la prima volta di Magnani in gara ufficiale con i biancoblù. Mazzarri col solito 3-5-2, in attacco il tandem Verdi-Belotti.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli. All. Grosso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri