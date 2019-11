Brescia, Torregrossa: “Carichi per l’Atalanta. Balotelli? Uno di noi”

Momento complicatissimo per il Brescia, reduce da cinque sconfitte consecutive che lo hanno fatto precipitare all’ultimo posto in classifica. A commentare la situazione delle rondinelle, in conferenza stampa, è intervenuto l’attaccante Ernesto Torregrossa.

SOFFERENZA – “Sappiamo cosa vuol dire soffire. Con il Torino ci sono stati due episodi che hanno condizionato la gara, con la Roma abbiamo fatto un’ottimo primo tempo, ma ci siamo abbattuti dopo il primo gol. Non deve succedere. Veniamo da partite in cui abbiamo creato tanto senza però ottenere risultati: dopo un po’ questo ti abbatte mentalmente. Il mister ci sta mettendo nelle condizioni per lavorare diversamente, stiamo provando tutti i giorni a migliorare”.

ATALANTA – “Sappiamo che è una gara molto sentita, mi aspetto un ambiente caldo e carico come siamo noi. Sarà una bella partita nella quale cercheremo di portare a casa il risultato. Se potrà essere la gara della svolta? Un risultato potrebbe darci fiducia, ma deve essere ottenuto con il gioco”.

BALOTELLI – “Per me è un bravo ragazzo, noi lo viviamo come uno di noi. Cerchiamo di dargli una mano, speriamo che ci possa aiutare ad ottenere un risultato la prossima settimana”.

GROSSO – “Stiamo iniziando a capire cosa vuole, partita dopo partita si vedranno i risultati. Noi siamo a sua completa disposizione e speriamo di poter dimostrare le nostre qualità”.