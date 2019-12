Ufficiale – Brescia, in panchina torna Eugenio Corini

Ora è ufficiale: Eugenio Corini torna sulla panchina del Brescia. L’incontro in giornata è stato positivo, rottura risanata e il mister di Bagnolo Mella si è ripreso il posto alla guida delle Rondinelle dopo circa un mese. Sono stati calciatori e tifosi ad aver richiesto espressamente il ritorno del ‘Genio‘, protagonista del ritorno in A dei biancoblù, anche perché l’interregno di mister Fabio Grosso è stato molto deludente: in tre partite, altrettante sconfitte con nessun gol segnato e ben 10 incassati. Oggi si è tenuta l’assemblea della Lega Calcio a Milano: Cellino era presente, poi è tornato a Brescia, dove Eugenio Corini era già in sede per parlare con il direttore sportivo Stefano Cordone.

Ecco il comunicato del Brescia Calcio:

“Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata.

Il nuovo Mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini.

L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di una lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il Presidente, Massimo Cellino.

Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” Presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio.

Mister Corini incontrerà i media domani, martedì 3 dicembre, alle ore 18:30 presso l’Oratorio sito in via Mazzini a Torbole Casaglia”