Brescia, vittoria in amichevole per 6-0 a Roma contro il Trastevere

Nel mini-ritiro di Roma del Brescia, che è arrivato nella capitale il 27 e tornerà alla base domani – 31 dicembre – in mattinata, si è svolta anche un’amichevole nel pomeriggio di oggi contro il Trastevere, formazione di Serie D. La squadra di Corini, come si legge dai profili ufficiali del club biancoblù, ha vinto per 6-0 con le reti di Morosini, Bisoli e le doppiette di Torregrossa e Balotelli. Il fischio d’inizio era alle ore 14.30 e il match si è giocato presso i Campi Sportivi Acqua Acetosa, davanti a circa 150 spettatori. Per l’occasione, il tecnico delle Rondinelle ha schierato una formazione iniziale con il solo Joronen titolare anche in campionato. Per il resto, difesa con Semprini e Martella terzini e la coppia Magnani-Mangraviti in mezzo, centrocampo con Viviani davanti alla difesa affiancato da Ghezzi e Zmrhal; Morosini trequartista alle spalle di Ayé e Matri.

IL MATCH – Primo tempo che si è concluso sul risultato di 1-0 per il gol di Morosini in tap-in dopo una conclusione dello stesso ex Avellino parata dal portiere. Nella ripresa è un Brescia del tutto ribaltato: Andrenacci fra i pali, Chancellor-Cistana difensori centrali e Sabelli-Mateju i terzini; a centrocampo Tonali vicino a Bisoli e Romulo, poi il tandem Torregrossa-Balotelli supportato da Spalek. Con i titolari la musica cambia: si scatenano i due attaccanti, ma c’è anche spazio per la rete di Bisoli. Il 2 gennaio il Brescia riprenderà ad allenarsi a Torbole in vista del match interno contro la Lazio del 5 gennaio.