Brescia, vittoria per 11-0 contro la Bagnolese in amichevole

Impegno amichevole per il Brescia di Eugenio Corini. I lombardi, approfittando della sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali, sono scesi in campo contro la Bagnolese, formazione militante nel campionato di Prima Categoria. Le rondinelle si sono imposte per 11-0, con le reti messe a segno da Balotelli (tripletta), Morosini (doppietta), Tremolada, Aye, Matri, Sabelli, Spalek e Donnarumma.

Per il Brescia, che nelle prime sei giornate di Serie A ha conquistato sei punti, un buon test, che ha permesso al tecnico di dare spazio anche a coloro che fin qui hanno giocato meno. Sabato 12 ottobre, a Orzinuovi, i lombardi torneranno nuovamente in campo in amichevole contro il Vojvodina.