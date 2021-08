Briegel: “Per lo Scudetto Juve c’è. Inter in corsa, Milan dietro”

L’ex difensore della Nazionale Tedesca continua ad avere fiducia nell’Inter, considerandola ancora in grado di lottare per il titolo.

L'ex campione d'Italia con il Verona di mister Bagnoli, Heinze-Peter Briegel ha parlato in esclusiva a Inter-News.it della situazione della Serie A e della lotta scudetto: "Cerco sempre di guardare le partite, soprattutto il Verona. Ma devo dire che il calcio senza spettatori non è la stessa cosa. Mi interessano Verona e Sampdoria, le squadre in cui ho giocato. Ma guardo anche volentieri le partite di Juventus, Inter e Milan. Per lo Scudetto devi sempre fare i calcoli con la Juventus. Ma anche l’Inter lotterà per vincere il campionato. Vedo il Milan dietro, i giocatori rossoneri sono meno forti di quelli di Juventus e Inter". Briegel ha detto la sua sul trasferimento di Messi al PSG: "Tanti trovano triste che abbia lasciato il Barcellona per andare a ritirarsi in un campionato meno forte. C’era solo una squadra che poteva pagarlo ed era il Paris Saint-Germain. Per tanti anni Lionel ha guadagnato da solo quanto altri quindici giocatori messi insieme all’anno. Io la vedo diversamente".