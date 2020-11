Brio aspetta De Ligt: “Con lui la Juventus può vincere la Champions”

I tifosi della Juventus si interrogano sui motivi di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Infatti in Serie A i bianconeri hanno vinto solamente tre partite sulle sette disputate finora, pareggiandone quattro. Un bottino non esaltante per i campioni d’Italia in carica. E in Champions la musica non migliora con il secondo posto in classifica nel proprio girone alle spalle del Barcellona.

DECISIVO

Sergio Brio è sicuro che la Juventus di Andrea Pirlo abbia solamente bisogno di tempo. Come raccontato ai microfoni di Tuttosport, l’ex difensore crede che sarà decisivo il ritorno di Matthjis De Ligt nel reparto arretrato: “Stiamo parlando di uno degli acquisti più clamorosi che ha fatto la Juventus negli ultimi anni. Lui insieme a Ronaldo, entrambi presi con il chiaro intento di provare a vincere la Champions. E’ il futuro della Juve, e il presente. Poi come gli altri olandesi in giro per i top club europei, va in campo leggero mentalmente perché sa far bene il suo lavoro e si diverte a farlo. Questo è fondamentale”