Brozovic, ma quale addio? Su Instagram giura amore all’Inter

Sono ore intense di mercato in casa Inter. I rumor riguardo ad eventuali partenze sono iniziati ancora prima del lockdown e tra i papabili partenti figurava anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è migliorato stagione dopo stagione e la gestione Conte sembra averlo migliorato ancora di più.

BROZOVIC, LETTERA D’AMORE ALL’INTER

In queste ore si è parlato ancora del possibile addio del croato che però ha risposto in maniera ‘social’ a tutte le voci di mercato. Il centrocampista su Instagram ha scritto parole al miele per i colori nerazzurri e la sua partenza ora non sembra essere così scontata. Ecco il messaggio di Brozovic: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter!!!”. Parole piuttosto eloquenti del giocatore che preso una posizione netta e decisa.