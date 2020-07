Brozovic nei guai: passa col rosso in Rolls Royce e positivo ad alcoltest. Patente ritirata

Marcelo Brozovic nei guai. Il centrocampista dell’Inter è stato fermato dalla polizia la scorsa notte, tra venerdì e sabato a causa di alcune infrazioni che avrebbero portato anche al ritiro della patente. Il croato sarebbe passato col rosso con la sua Rolls Royce e, il risultato dell’alcoltest avrebbe mostrato valori più alti, seppur minimamente, a quelli consentiti.

Epico ma nel modo sbagliato. Questa volta Marcelo Brozovic l’ha combinata grossa. Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, a Milano, a bordo della sua Rolls Royce Cullinan, il centrocampista dell’Inter è stato fermato da una pattuglia perché passato con il semaforo rosso, non lontano dalla movida dei Navigli. Il calciatore dell’Inter è risultato anche positivo all’alcoltest che, seppur di poco, era fuori norma. Tre infrazioni per il giocatore che, oltre alle due prima citate, non avrebbe avuto il permesso di girare con auto straniere. Infatti la vettura di Brozovic avrebbe targa tedesca. Tre leggerezze che sono costate la patente al classe 1992. Non certo un bel momento per lui e per l’Inter che sarò impegnata domani sera contro il Torino nella 32^ giornata di Serie A.

