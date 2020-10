Bruno Alves ha contratto il coronavirus, l’agente: “Se lo prende uno attento come lui…”

Il coronavirus ha colpito in settimana diverse squadre. Dopo il caso del Genoa, altri positivi in casa Torino e soprattutto Parma. La società non ha reso noti i nomi dei calciatori che hanno contratto il Covid-19 ma uno di questi è venuto a galla dalle dichiarazioni rilasciate a Parma Live dall’agente Oscar Damiani, procuratore di Bruno Alves.



Bruno Alves positivo, parla l’agente

“Bruno sta bene, è risultato positivo ma è asintomatico”, ha spiegato l’agente del difensore. “Dico che è un vero peccato, ma se lo prende un atleta come lui, così attento, vuol dire che questa malattia non bisogna prenderla sotto gamba”. E ancora: “Un professionista come Bruno Alves in trent’anni di carriera non l’ho mai incontrato, grande livello, un grande professionista, bisogna essere molto attenti perché se è successo a lui può succedere a chiunque. Però è forte e ne verrà fuori in breve tempo”.

Come il difensore ducale, anche altri sei componenti della squadra sono risultati positivi ma ancora non si sa con certezza di chi si tratti.