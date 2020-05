Bruno Alves: “Più forte dopo quarantena. Sul futuro…”

Non si pone limiti il difensore e capitano del Parma Bruno Alves. Il centrale portoghese è senza dubbio tra le certezze del campionato italiano e, ovviamente, del club ducale. Ma come tutti gli altri calciatori, anche il classe 1981 è andato incontro alla lunga quarantena senza allenamenti di squadra e dovendo rinunciare alla propria quotidianeità. Parlando in diretta Fabeook a Eleven Sports Portogallo, l’ex calciatore anche del Cagliari ha raccontato come ha vissuto questi mesi e i suoi progetti per il futuro.

La quarantena di Bruno Alves

Il racconto del difensore parte dall’isolamento a causa dell’emergenza coronavirus: “È stato difficile perdere l’abitudine di svegliarsi, andare all’allenamento e tornare a casa ogni giorno”, ha esordito Bruno Alves. “Mi piace allenarmi, ma con l’obiettivo finale di giocare dopo e prendere parte alle partite. Mi manca il gioco, la competizione, la passione, l’adrenalina. Mi sono preoccupato di migliorare la mia salute. Mi sono sempre allenato, ho persino comprato una bicicletta, ho fatto nuovi esercizi, non solo ginnastica. Penso sia stato un apprendimento positivo e credo che ne uscirò più forte, anche mentalmente”. Un benessere fisico e mentale confermato curato nei minini dettagli: “Mi prendo molta cura della mia salute. A livello nutrizionale soprattutto. Studio molto queste materie per proteggermi il più possibile. Ogni giorno prendo il sole, curo il mio corpo per quanto riguarda il cibo e mi alleno con tutta dedizione. Ogni giorno penso ad acquisire migliori abitudini di salute”.

Futuro

Dalla quarantena al ritorno in campo. Fino a quando? Bruno Alves non si pone limiti: “Il mio futuro? Non lo so. Non pongo limiti. Ascolto ogni giorno la risposta del mio corpo e uso i miei dati sulle mie buone prestazioni per motivarmi. Il futuro solo Dio lo sa”. Solamente poche settimane fa, il portoghese aveva raccontato un retroscena di mercato in cui il mister del Porto aveva provato a riportarlo in Patria, senza successo. Il difensore resta fedele al Parma, probabilmente ancora a lungo…