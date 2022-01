Bruscolotti: “Insigne? Da qui a giugno deve avere carattere a giocare”

L'ex calciatore commenta l'addio ormai deciso del capitano del Napoli

DECISIONE - "Non mi ha sorpreso niente in questa vicenda", ha raccontato l'ex difensore. "Tutto normale se contestualizzato nel calcio di oggi. Il senso di attaccamento alla maglia è stato stravolto. Non è scritto da nessuna parte che un calciatore debba vestire in eterno la maglia della propria città, né tanto meno che una società sia obbligata a tenerlo per tutta la carriera". Sulla vicenda Insigne: "Se il tira e molla è durato un anno senza trovare alcuna soluzione, significa che non c'è stata alcuna reale intenzione di prolungare il contratto. Come sempre, si è giocato sulla pelle dei tifosi che hanno sperato fino a ieri in un finale diverso", ha aggiunto Bruscolotti.