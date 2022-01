Brutte notizie per Chiesa e la Juventus: lesione e stagione finita

Infortunio per l'esterno italiano

Terribile notizia arrivata in questi minuti. La Juventus e la Nazionale italiana dovranno fare a meno di Federico Chiesa per diverso tempo. Il calciatore si è fatto male nella gara contro la Roma disputata ieri per il campionato di Serie A riportando una lesione al crociato del ginocchio sinistro.

COMUNICATO - "Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni". Queste le parole apparse sul sito della Juventus e sui profili social del club. Una tegola non indifferente per la squadra di Allegri così come per l'Italia di Roberto Mancini che non potrà contare sul giocatore per gli spareggi di marzo per le qualificazioni a Qatar 2022.