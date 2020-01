Bufera su Cristiano Ronaldo e Figo: stesso tweet per Kobe Bryant

Come tantissimi sportivi che hanno voluto ricordare Kobe Bryant a poche ore dalla sua scomparsa, anche Cristiano Ronaldo e Luis Figo hanno dedicato bellissime parole per la leggenda NBA. Peccato però che i testi dei due tweet siano identici, cosa che non è passata inosservata ai follower che hanno puntato il dito contro il social media manager dei due portoghesi.

“È molto triste ascoltare la straziante notizia della morte di Kobe e di sua figlia Gianna. Kobe era una vera leggenda e ispirazione per molti. Invio le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell’incidente. Legenda RIP”. Questo il testo del tweet apparso sui due profili per ricordare Kobe Bryant.