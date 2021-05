Buffon: “A fine anno lascio la Juve. Finito un ciclo, tolgo il disturbo”

Attraverso un'intervista, Gigi Buffon ha comunicato il suo addio alla Juventus

Un annuncio in qualche modo pronosticabile, ma fragoroso e nostalgico: Gigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione. Lo ha comunicato in un’intervista a Bein Sports: ​"ll mio futuro è chiaro e delineato. Quest'anno si chiuderà definitivamente la mia esperienza in bianconero. O smetto oppure trovo una situazione stimolante, per giocare e fare un'esperienza di vita diversa. Così prenderei la questione in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non possiamo fare. E' la fine di un ciclo ed è giusto che io mi faccia da parte".