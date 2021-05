Buffon ammette: “Scudetto all’Inter? Me lo aspettavo. Ecco perché”

Il portiere ha lasciato la Juventus dopo due stagioni

La Juventus abdica dopo nove anni di successi. Gianluigi Buffon ha fatto parte di quasi tutti questi trionfi, eccezion fatta per il 2018/19 in cui giocava nel Paris Saint-Germain . Il portiere ha deciso di lasciare il club bianconero per la seconda volta in carriera proprio al termine di questa stagione, conclusa comunque con la soddisfazione per la vittoria della Coppa Italia .

Lo scudetto andato all'Inter non è stato una grande sorpresa per Buffon. Il portiere lo ha raccontato a GQ: "Lo scudetto dell'Inter non mi ha stupito, perché conosco alla perfezione Antonio Conte e il suo credo. Nel momento in cui un giocatore decide di seguirlo con convinzione, e non credo che ci sia altra scelta perché o lo segui con convinzione o altrimenti sei fuori dal progetto (ride, ndr), in un periodo lungo come i dieci mesi del campionato ci sono tante possibilità per poter vincere. La conferma l'abbiamo avuta anche stavolta".